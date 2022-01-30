2021'in en çok satılan koltuk takımı keops oldu

MARDİN (İHA) - Mardin'de, 2021 yılında en çok tercih edilen koltuk takımı keops oldu.

Mardin'de, hizmet veren ve Mardin'in en büyük mobilya mağazası olan Ergül Mobilya müşterilerine kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. 2021 yalında müşterilerin en çok rağbet gösterdiği koltuk takımının keops olduğunu belirten Ergül Mobilya sahibi Mehmet Bozdemir, "Bu takımımız gerçekten müşterilerimiz tarafından çok sevildi. Renginin şıklığı, kalitesi ve konforu ile 2021 yılında satış anlamında zirveye ulaştı. Markamızı tercih ettikleri için tüm Mardin halkına sonsuz teşekkürler. 2022 yılında yeni trendlerle, yepyeni kampanyalarla Mardin halkına daha iyi hizmet veremeye devam edeceğiz inşallah" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi