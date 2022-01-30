2021'in en çok satılan koltuk takımı keops oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021'in en çok satılan koltuk takımı keops oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
2021'in en çok satılan koltuk takımı keops oldu

Mardin'de, 2021 yılında en çok tercih edilen koltuk takımı keops oldu.

MARDİN (İHA) - Mardin'de, 2021 yılında en çok tercih edilen koltuk takımı keops oldu.

Mardin'de, hizmet veren ve Mardin'in en büyük mobilya mağazası olan Ergül Mobilya müşterilerine kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. 2021 yalında müşterilerin en çok rağbet gösterdiği koltuk takımının keops olduğunu belirten Ergül Mobilya sahibi Mehmet Bozdemir, "Bu takımımız gerçekten müşterilerimiz tarafından çok sevildi. Renginin şıklığı, kalitesi ve konforu ile 2021 yılında satış anlamında zirveye ulaştı. Markamızı tercih ettikleri için tüm Mardin halkına sonsuz teşekkürler. 2022 yılında yeni trendlerle, yepyeni kampanyalarla Mardin halkına daha iyi hizmet veremeye devam edeceğiz inşallah" dedi. - MARDİN

2021'in en çok satılan koltuk takımı keops oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Mehmet Bozdemir, Mardin, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title