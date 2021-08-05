2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız
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2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız

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Türkiye, 14-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'deki organizasyona iki takımımızın katılacağı bildirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2021 FIVB Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nın 14-19 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

İKİ TAKIMIMIZ OLACAK

Federasyon, bu organizasyonda iki takımımızın yer alacağını da belirtti.

Federasyon tarafından yapılan açıklama:

"Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye; kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi'ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından wild card ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilen dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na iki takımla katılacak."

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız
Türkiye, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Türkiye, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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