2021 CEV Voleybol Şampiyonası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kimler? Türkiye kiminle eşleşecek? Hangi takım finale çıkar?
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2021 CEV Voleybol Şampiyonası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kimler? Türkiye kiminle eşleşecek? Hangi takım finale çıkar?

2021 CEV Voleybol Şampiyonası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kimler? Türkiye kiminle eşleşecek? Hangi takım finale çıkar?
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2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu sona erdi. Şimdi çeyrek finale geçildi. Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale ve finale geçilecek. Peki, 2021 CEV Voleybol Şampiyonası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kimler? Türkiye kiminle eşleşecek? Hangi takım finale çıkar? Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda millilerimizin rakipleri kimler olacak? Hangi takım yarı finale çıkar? Kim daha avantajlı! İşte tüm eşleşmeler!

2021 CEV Voleybol turnuvasında son 16 maçları tamamlandı ve çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Buna göre, Türkiye çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Peki, 2021 CEV Voleybol Şampiyonası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kimler? Türkiye kiminle eşleşecek? Hangi takım finale çıkar? Yarı finale hangi takımlar çıkabilir? İşte tüm detaylar...

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI OLDU?

Milli takımımız grupta 5'te 5 yaptı ve lider olarak gruptan çıktı. Türkiye D grubu son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Buna göre ülkemiz B grubu 4. sü ile eşleşmiş oldu. B grubu 4. sırasında Çekya takımı yer alıyor.

Türkiye son 16 eşleşmesinde Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

  • Türkiye - Polonya : 31 Ağustos Salı günü oynanacak. (Saat 20:30 'da başlayacak.)
  • Sırbistan - Fransa : 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
  • İsveç - Hollanda : 31 Ağustos Salı günü oynanacak.
  • İtalya - Rusya : 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLUR?

- Türkiye - Polonya maçının galibi ile Sırbistan - Fransa maçının galibi yarı finalde karşılaşacak.

- İsveç - Hollanda maçının galibi ile İtalya - Rusya maçının galibi yarı finalde karşılaşacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Buna ek olarak finale çıkması muhtemel görülen takımlar Türkiye - İtalya olarak tahmin ediliyor.

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2021 CEV Voleybol Şampiyonası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kimler? Türkiye kiminle eşleşecek? Hangi takım finale çıkar? - Haberler
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