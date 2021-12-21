2021 Boğaziçi Bilişim Ödülleri Sahiplerini Buldu

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİ BELİRLENDİ

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların enlerinin 18 ayrı kategoride ödüllerine kavuştuğu prestijli ödül töreninde Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi ödülünü Trendyol alırken, En İyi Yeni Nesil Finans Uygulaması ise Papara oldu.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde COMPEC Özel Ödülü'nü ise 285 milyon görme engelliyi sosyal hayatta ve dijital dünyada özgürleştirmek amacıyla teknolojiler geliştiren BlindLook aldı. Ödülü, BlindLook adına Kadir Ahıska ve Beyza Koyuncular kabul etti.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde 18 ayrı kategoride ödül alanlar şöyle sıralandı:

Yılın En İyi Yeni Nesil Finans Uygulaması: Papara Yılın En İyi Yerli Dijital Yayın Platformu: BluTV Yılın En İyi Sesli Kitap Uygulaması: Storytel Yılın En İyi Siber Güvenlik Şirketi: Cyberwise Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi: Trendyol Yılın En İyi Yapay Zeka Girişimi: Intenseye Yılın Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlüsü: Nisan Hakan Yılın En İyi Market Servis Uygulaması: Yemek Sepeti Banabi Yılın En İyi Yerli Oyun Geliştirme Şirketi: Masomo Yılın En İyi Bilgisayar Ekipman Markası: Logitech Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması: Helpsteps Yılın En İyi Yazılım ve Bilgisayar Topluluğu: Türkiye Açık Kaynak Platformu Yılın En İyi Sürdürülebilir Teknoloji Girişimi: Farmlabs Yılın En İyi Online Yayın İçeriği Üreticisi: Pqueen Yılın En İyi Ulaşım Uygulaması: Uber Yılın En İyi Dijital Yayın İçerik Üreticisi: Berk Keklik Yılın Bağımsız Haber Uygulaması: Bundle Yılın Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Markası: Netflix

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