Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar bugün itibariyle belli oldu. Futbol severler, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi'nde grup 3. sü olan takımlar hangileri? Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar kimler? araştırıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN UEFA AVRUPA KUPASI'NA KATILAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımlar şu şekilde:

RB Leipzig (A Grubu 3. sü oldu)

Porto (B Grubu 3. sü oldu)

Borussia Dortmund (C Grubu 3. sü oldu)

Sheriff (D Grubu 3. sü oldu)

Barcelona (E Grubu 3. sü oldu)

Villarreal veya Atalanta takımından birisi (Maç kar nedeniyle yarına ertelendi!) (F grubu 3.sü)

Sevilla (G Grubu 3. sü oldu)

Zenit (H Grubu 3. sü oldu)

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