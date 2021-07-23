2020 Tokyo Yaz olimpiyatlarında Türk bayrağını kimler taşıdı? Olimpiyatlarda Türkiye bayrak taşıyıcıları tüm listesi

2020 Tokyo olimpiyatları başladı. Olimpiyatlarda açılış sahnesinde geçiş töreni düzenleniyor. Peki, 2020 olimpiyatlarında Türkiye'nin bayrağını taşıyan sporcular kimler? Hangi iki isim bayrak taşıyıcıları oldu? Geçmişten günümüze tüm olimpiyatlardaki Türkiye bayrak taşıyıcıları listesine haberimizden bakabilirsiniz...

2020 Tokyo olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte ülkelerin geçiş töreni devam ediyor. Peki ülkemizin bayrak taşıyıcıları kim oldu? 2016 Olimpiyatlarında Rıza Kayaalp idi. Peki 2020 olimpiyatlarında kimler oldu? İşte detaylar...

2020 TOKYO OLİMPİYATLARINDA BAYRAK TAŞIYICILARI KİMLER OLDU?

Tokyo 2020'de Türk bayrağını Merve Tuncel ve Berke Saka taşıyacak.

MERVE TUNCEL KİMDİR?

Merve Tuncel (1 Ocak 2005 doğumlu) serbest stil yüzme konusunda uzmanlaşmış bir Türk yüzücüdür. 2020 Yaz Olimpiyatları'nın 800m ve 1500m serbest stil yarışmalarına katılmaya hak kazanmıştır. Enka SK üyesidir.

Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Festivali'nde Tuncel, 200 metre kelebekte gümüş, 800 metre serbestte bronz madalya kazandı. 22 Aralık 2020 tarihinde İstanbul, Türkiye'de 15:45.29 ile kısa kulvar 1500m serbest stil yüzme yarışmasında gençler dünya rekorunu kırdı.

Merve Tuncel, 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 400, 800 ve 1500 metre serbestte ülkemizi temsil edecek.

BERKE SAKA KİMDİR?

Berke Saka (9 Temmuz 2003 doğumlu) sırtüstü müsabakasında yarışan Türk erkek yüzücüdür.

Berke Saka, Galatasaray SK yüzme sporcusudur. 200 m sırtüstü yarışında Derya Büyükuncu'nun 13 yıllık milli rekorunu 1:58.08 ile kırmıştır. 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılım için kontenjan almıştır.

Berke Saka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü branşında ülkemizi temsil edecektir.

OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE BAYRAK TAŞIYICILARI LİSTESİ

Olimpiyatlarda Türkiye bayrak taşıyıcıları listesi, sırasıyla 1896 ile 1924'ten itibaren, her dört yılda bir düzenlenen Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenlerinde Türk bayrağını taşıyan sporcuları içerir.

40 : 2020 Tokyo Olimpiyatları : Yaz : Berke Saka, Merve Tuncel : Yüzme

39 : 2018 Pyeongchang Olimpiyatları : Kış : Fatih Arda İpcioğlu : Kayakla atlama

38 : 2016 Rio Olimpiyatları : Yaz : Rıza Kayaalp : Güreş

37 : 2014 Soçi Olimpiyatları : Kış : Alper Uçar : Artistik buz pateni

36 : 2012 Londra Olimpiyatları : Yaz : Neslihan Demir Darnel : Voleybol

35 : 2010 Vancouver Olimpiyatları : Kış : Kelime Çetinkaya : Kayaklı koşu

34 : 2008 Pekin Olimpiyatları : Yaz : Mehmet Özal : Güreş

33 : 2006 Torino Olimpiyatları : Kış : Tuğba Karademir : Artistik buz pateni

32 : 2004 Atina Olimpiyatları : Yaz : Ali Enver Adakan : Yelken

31 : 2002 Salt Lake City Olimpiyatları : Kış : Atakan Alaftargil : Alp disiplini

30 : 2000 Sidney Olimpiyatları : Yaz : Hamza Yerlikaya : Güreş

29 : 1998 Nagano Olimpiyatları : Kış : Arif Alaftargil : Alp disiplini

28 : 1996 Atlanta Olimpiyatları : Yaz : Derya Büyükuncu : Yüzme

27 : 1994 Lillehammer Olimpiyatları : Kış : Mithat Yıldırım : Kayaklı koşu

26 : 1992 Barselona Olimpiyatları : Yaz : Kerem Ersü : Okçuluk

25 : 1992 Albertville Olimpiyatları : Kış : Mithat Yıldırım : Kayaklı koşu

24 : 1988 Seul Olimpiyatları : Yaz : Ali Şahin : Tekvando

23 : 1988 Calgary Olimpiyatları : Kış : Abdullah Yılmaz : Kayaklı koşu

22 : 1984 Los Angeles Olimpiyatları : Yaz : Semra Aksu : Atletizm

21 : 1984 Saraybosna Olimpiyatları : Kış : Erkan Mermut : Alp disiplini

20 : 1976 Montreal Olimpiyatları : Yaz : Süheyl Yeşilnur : Judo

19 : 1976 Innsbruck Olimpiyatları : Kış : Şeref Çınar : Kayaklı koşu

18 : 1972 Münih Olimpiyatları : Yaz : Gıyasettin Yılmaz : Güreş

17 : 1968 Meksiko Olimpiyatları : Yaz : Gürbüz Lü : Güreş

16 : 1968 Grenoble Olimpiyatları : Kış : Özer Ateşçi : Alp disiplini

15 : 1964 Tokyo Olimpiyatları : Yaz : Çetin Şahiner : Atletizm

14 : 1964 Innsbruck Olimpiyatları : Kış : Osman Yüce : Alp disiplini

13 : 1960 Roma Olimpiyatları : Yaz : Nuri Turan : Atletizm

12 : 1960 Kaliforniya Olimpiyatları : Kış : Zeki Şamiloğlu : Alp disiplini

11 : 1956 Melbourne Olimpiyatları : Yaz : Hamit Kaplan : Güreş

10 : 1956 Cortina d'Ampezzo Olimpiyatları : Kış : Osman Yüce : Alp disiplini

9 : 1952 Helsinki Olimpiyatları : Yaz : Ruhi Sarıalp : Atletizm

8 : 1948 Londra Olimpiyatları : Yaz

7 : 1948 St. Moritz Olimpiyatları : Kış

6 : 1936 Berlin Olimpiyatları : Yaz : Saim Polatkan : Binicilik

5 : 1936 Berlin Olimpiyatları : Kış : Sadri Erkılıç : Alp disiplini

4 : 1928 Amsterdam Olimpiyatları : Yaz

3 : 1924 Paris Olimpiyatları : Yaz

2 : 1912 Stockholm Olimpiyatları : Yaz

1 : 1908 Londra Olimpiyatları : Yaz