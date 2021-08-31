2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Hatice Duman ve Nergiz Altıntaş'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 1-3) çeyrek finalde elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Hatice Duman ve Nergiz Altıntaş'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 1-3) çeyrek finalde elendi.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kadınlar takım çeyrek final müsabakasında ay-yıldızlılar, Rio 2016'nın gümüş madalyalı ekibi Hırvatistan ile karşılaştı.

Milli sporcular, Andela Muzinic-Helena Dretar Karic ikilisinin mücadele ettiği Hırvatistan karşısında çiftler maçını 9-11, 11-8, 12-10 ve 11-9'luk setlerle 3-1 kaybetti.

Tekler karşılaşmasında ise Hatice Duman, Muzinic'e 11-7, 13-11 ve 13-11 biten setlerle 3-0 yenildi.

Bu sonuçlarla Hırvatistan'a karşı 2-0 kaybeden Türkiye, çeyrek finali geçemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
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