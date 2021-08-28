2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye eskrim flöre branşı A kategorisinde mücadele eden Hakan Akkaya elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye eskrim flöre branşı A kategorisinde mücadele eden Hakan Akkaya elendi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında Hakan, flöre elemelerinde mücadele etti.

İlk maçında İtalyan Matteo Betti'ye 5-2, ikinci karşılaşmasında Rusya Paralimpik Komitesi'nden Nikita Nagaev'e 5-3 yenilen milli sporcu, üçüncü müsabakasında Iraklı Zainulabdeen Al-Madhkhoori'yi 5-2'lik skorla yendi.

Hakan, dördüncü maçında ise Macar rakibi Richard Osvath'a 5-1 kaybetti ve toplamda bir galibiyet, 3 mağlubiyetle üst tura çıkamayarak oyunları 13. sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan