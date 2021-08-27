2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) A Grubu'nda Merve Cansu Demir, Japonya'dan Nozomi Takeuchi'yi 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) A Grubu'nda Merve Cansu Demir, Japonya'dan Nozomi Takeuchi'yi 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Merve Cansu, Japon rakibi karşısında 11-8, 11-7 ve 11-9'luk setlerle maçı 3-0 kazandı.
Grubunu birer galibiyet ve mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan 20 yaşındaki sporcunun çeyrek final müsabakası yarın gerçekleşecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki