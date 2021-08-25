2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde erkekler tekerlekli sandalye masa tenisi klas 5 kategorisi A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Çinli Ningning Cao'ya 3-0 yenildi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde erkekler tekerlekli sandalye masa tenisi klas 5 kategorisi A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Çinli Ningning Cao'ya 3-0 yenildi.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hamza, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Cao'yla karşılaştı.
Hamza, Çinli rakibine 11-6, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-0 yenildi.
Milli sporcu, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Fransa'dan Nicolas Savant Aira'yla karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki