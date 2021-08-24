2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılan Türk sporcularımız kimlerdir? Paralimpik Oyunları'na katılan sporcular ve isimleri!

2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları 24 Ağustos Salı günü yani bugün başlayacaktır. Paralimpik oyunlarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar olimpiyatlara katılacak olan Türk sporcular kimlerdir merak etti. Peki, 2020 Tokyo Paralimpik olimpiyatlarına hangi sporcular katılıyor? 2020 Tokyo Paralimpik olimpiyatları hangi branştan kaç sporcu katılacak? İşte tüm bilgiler...