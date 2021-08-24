2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılan Türk sporcularımız kimlerdir? Paralimpik Oyunları'na katılan sporcular ve isimleri!
2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları 24 Ağustos Salı günü yani bugün başlayacaktır. Paralimpik oyunlarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar olimpiyatlara katılacak olan Türk sporcular kimlerdir merak etti. Peki, 2020 Tokyo Paralimpik olimpiyatlarına hangi sporcular katılıyor? 2020 Tokyo Paralimpik olimpiyatları hangi branştan kaç sporcu katılacak? İşte tüm bilgiler...
2021 Paralimpik oyunlarının başlamasıyla birlikte olimpiyatlara hangi sporcular katılacak, hangi branştan katılacak isimleri merak edildi. Ülkemizi 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Sizler için tüm katılacak olan sporcularımızın isimlerini araştırdık. Haberimizden ulaşabilirsiniz...
TOKYO 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 24 Ağustos Salı 2021 tarihinde başlayacaktır. Paralimpik olimpiyatları 5 Eylül Pazar 2021 tarihinde sona erecektir.
- Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 24 Ağustos Salı
- Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları başlangıç tarihi : 5 Eylül Pazar
TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARINA KAÇ SPORCU KATILACAK?
16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda 22 branşta toplam yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele edecek.
Türkiye'yi 5 Eylül'de sona erecek organizasyonda 13 branşta 87 sporcu temsil edecek.
TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARINA KATILACAK TÜRK SPORCULAR KİMLERDİR?
Paralimpik olimpiyatlarına katılacak olan Türk sporcular ve branşları aşağıdaki gibidir:
- OKÇULUK : Toplam 11 yarışmacı
- ATLETİZM : Toplam 9 yarışmacı
- GOALBALL : Toplam 12 yarışmacı
- ATICILIK : Toplam 9 yarışmacı
- YÜZME : Toplam 5 yarışmacı
- MASA TENİSİ : Toplam 9 yarışmacı
- TAEKWONDO : Toplam 6 yarışmacı
- TS TENİS : Toplam 1 yarışmacı
- TS BASKETBOL : Toplam 12 yarışmacı
- TS ESKRİM : Toplam 1 yarışmacı
- HALTER : Toplam 5 yarışmacı
- JUDO : Toplam 5 yarışmacı
- BADMINTON : Toplam 2 yarışmacı
- TOPLAM : Ülkemizden toplamda 87 yarışmacı katılacaktır.
Paralimpik Oyunlarına Katılatak Tüm Yarışmacılar ve Branşları:
Atıcılık: Ayşegül Pehlivanlar, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Çağla Baş, Korhan Yamaç, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Aysel Özgan
Badminton: Zehra Bağlar, Emine Seçkin
Halter: Abdullah Kayapınar, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Yasemin Ceylan Baydar Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Okçuluk: Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Vedat Aksoy, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu, Zehra Özbey Torun
Tekerlekli sandalye tenis: Fatma Büşra Ün
Tekerlekli sandalye eskrim: Hakan Akkaya
Yüzme: Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu
Tekerlekli sandalye basketbol: Ferit Gümüş, Samet Toptaş, Deniz Acar, Selim Sayak, Özgür Gürbulak, Uğur Toprak, Volkan Gülem, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mücahit Günaydın, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Masa tenisi: Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan
Atletizm: Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün
Görme Engelliler Spor Federasyonu:
Golbol Kadın Takımı: Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk, Fatmagül Güler
Golbol Erkek Takımı: Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara
Judo: Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi
Atletizm: Oğuz Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Sevda Kılınç Çırakoğlu
Para tekvando:
Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu
Atletizm:
Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın