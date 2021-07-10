2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli yelkencilerin ikinci kafilesi, Japonya'ya gitti
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2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli yelkencilerin ikinci kafilesi, Japonya'ya gitti

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli yelkencilerin ikinci kafilesi, Japonya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli yelkencilerin ikinci kafilesi, Japonya'ya gitti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli yelkencilerin ikinci kafilesi, Japonya'ya gitti.

Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, olimpik sporcu Alican Kaynar'ın yer aldığı ilk kafilenin ardından, Ateş Çınar, Deniz Çınar, Beste Kaynakçı, Ecem Güzel ve Onur Cavit Biriz'in bulunduğu ikinci kafile de Tokyo'ya ulaştı.

24 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Olimpiyat Oyunları öncesi milli yelkenciler Dilara Uralp ve Okyanus Arıkan'ın yer aldığı son kafile ise 12 Temmuz Pazartesi günü yola çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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