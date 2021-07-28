2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde iki Türk temsilcisi de elendi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde iki Türk temsilcisi de elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde iki Türk temsilcisi de elendi
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden iki genç halterci madalyanın uzağında kaldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden iki genç halterci madalyanın uzağında kaldı.

Tokyo Uluslararası Forum'da yapılan müsabakalarda Türkiye adına Muhammed Furkan Özbek ile Nuray Levent podyuma çıktı.

Oyunların ikinci gününde halterde 67 kilo finallerinde podyuma çıkan 20 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek, istediği sonucu alamadı.

Koparmada ilkinde 142 kilo kaldıran Muhammed Furkan, iki kez 145 kiloyu denedi ama başarılı olamadı. Silkmede de 173 kiloyu üç denemesinde de kaldıramayan Muhammed Furkan oyunları madalya alamadan tamamladı.

Olimpiyatların 4. gününde bir diğer genç halterci Nuray Levent ise oyunları 9. sırada bitirdi.

Koparmadaki ilk hakkında 97 kilo, ikinci hakkında 100 kilo kaldıran Nuray, üçüncü ve son hakkında başarılı olamadı.

Silkmede podyuma bir kez daha gelen Nuray, 116 kiloyu kaldırarak iyi başladı. İkinci hakkında 120 kilo kaldırmayı başaran Nuray, son hakkında 124 kiloyu denedi ama bunda başarılı olamayınca 64 kilo A Grubu'nda 9.'lukta kaldı.

Halterde Türkiye'nin 11 madalyası var

Türkiye, olimpiyat oyunlarında halter branşında 8 altın, bir gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Seul 1988'de Naim Süleymanoğlu altı dünya ve dokuz olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Süleymanoğlu, Barcelona 1992'de ikinci kez Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Naim Süleymanoğlu Atlanta 1996'da üst üste üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak halter tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Bu olimpiyatta ayrıca Halil Mutlu altın madalyanın sahibi oldu.

Sydney 2000'de Halil Mutlu ikinci kez katıldığı olimpiyat oyunlarında yine altın madalya kazandı.

Halil Mutlu Atina 2004'te bir kez daha altın madalya kazanarak Naim Süleymanoğlu'nun ardından olimpiyatlarda üst üste üç kez altı kazanan sporcu oldu. Taner Sağır da Türkiye'ye bu oyunlarda bir altın madalya daha kazandırmayı başardı.

Atina'da ayrıca kadınlarda Nurcan Taylan, altın madalya kazanarak olimpiyatlarda bu başarıyı gösteren ilk kadın Türk sporcu olarak tarihe geçti. Aynı oyunlarda Reyhan Arabacıoğlu ile Sedat Artuç da bronz madalya elde etti.

Türk sporcular Rio 2016'yı da boş geçmedi. Daniyar İsmailov, bu oyunlarda Türkiye'ye gümüş madalya getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde iki Türk temsilcisi de elendi - Haberler Spor
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