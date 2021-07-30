Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi galibiyetiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
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Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi galibiyetiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi

Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi galibiyetiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında Busenaz Sürmeneli'nin kadınlar 69 kiloda yarı finale yükselmesiyle Türk boksu 13 yıllık olimpiyat madalyası hasretine son verdi.

Son olarak Türkiye'ye boksta 2008 yılında Pekin'de olimpiyat madalyasını 57 kiloda Yakup Kılıç getirmişti. Yakup Kılıç, 2008 Pekin'de bronz madalya elde etmişti. 2012 Londra ve 2016 Rio'da ise Türk boksörler madalyanın uzağında kaldı.

BRONZ GARANTİ, ALTIN İÇİN SAVAŞACAK

Tam 13 yıl sonra boksta ilk olimpiyat madalyası sevincini Türkiye'ye Busenaz Sürmeneli yaşattı. Busenaz, bronz madalyayı garantilerken altın madalya için mücadelesine devam edecek.

Busenaz Sürmeneli'nin dışında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ile kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da madalyaya bir galibiyet uzakta bulunuyor. İki boksör de çeyrek final müsabakalarını kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek. Boksa bir başka Türk sporcu Esra Yıldız ise kadınlar 60 kiloda madalya mücadelesine bugün son 16 turundan başlayacak.

TÜRK BOKS TARİHİNE GEÇTİ

Boks branşında Türkiye, olimpiyat tarihinde hiç altın madalya elde edemedi. Türk boksörler, 2020 Tokyo'da altın madalya kazanması durumunda bir kez daha tarihe geçecek. Öte yandan kadınlarda da Busenaz Sürmeneli tarihe geçti. Busenaz, Türk boks tarihinde olimpiyatta madalyayı garantileyen ilk Türk boksör oldu. Ayrıca Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör olarak da tarihe geçmenin gururunu yaşadı.

Türk boksunun 2020 Tokyo öncesi olimpiyat tarihinde 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi galibiyetiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi - Haberler Spor
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