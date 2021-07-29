2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda çeyrek finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Tayland'lı Jutamas Jitpong oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda çeyrek finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Tayland'lı Jutamas Jitpong oldu.
Kokugikan Arena'da son 16 turunda Jitpong, Filipinli rakibi Irish Magno'yu 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Buse Naz'ın rakibi oldu.
Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak. Buse Naz, rakibini yenmesi durumunda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki