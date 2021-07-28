2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu ikinci maçında dünya 2 numarası Çinli Yu Fei Chen'e 2-0 yenildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu ikinci maçında dünya 2 numarası Çinli Yu Fei Chen'e 2-0 yenildi.

Musashino Forest Plaza'da dünya sıralamasında 29. basamakta bulunan Neslihan Yiğit, güçlü rakibi karşısında 2-0 kaybetti.

Olimpiyat elemelerinde 1 numaralı seribaşı olarak dikkati çeken Chen, ilk seti 21-14, ikinci seti ise 21-9 kazanarak iki maçını da galibiyetle tamamladı. Chen, A Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura çıktı.

Neslihan ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci olarak elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Fazıl Küçük Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Diana Spencer Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 08:07:39. #1.15#

title