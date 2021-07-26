2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu'nun madalya umudu kalmadı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu'nun madalya umudu kalmadı.
Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi.
Böylece, milli sporcu Tokyo 2020'de madalya alamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki