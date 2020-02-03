03.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:12

National Football League'in şampiyonluk maçı Sıper Bowl, ABD'de milyonları ekrana kilitliyor. Dünyada da milyonlarca kişinin takip ettiği Super Bowl ülkemizde de çok sayıda insan tarafından izleniyor. Peki 2020 Super Bowl'u kim kazandı? Super Bowl nedir konuları merak edildi.

SUPER BOWL NEDİR?

Super Bowl, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır.

2020 SUPER BOWL'U KİM KAZANDI?

54. kez düzenlenen Super Bowl 2020 Final müsabakasında Kansas City Chiefs, San Francisco 49'ers'ı mağlup ederek 50 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı müsabaka Miami'de bulunan 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynandı.