2020'de hangi ürün ne kadar zamlandı? TÜİK tek tek açıkladı

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatı yıllık %23,64 artış gösterdi. 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, %44,31 ile mercimek (kırmızı), %27 ile fasulye (kuru), %25,72 ile çeltik ve %19,34 ile arpa (diğer) oldu. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre patates (diğer) %34,85 ile azalış gösterdi.

KARPUZUN FİYATI %44,76 ARTTI

Sebzelerden domates (sofralık) fiyatı bir önceki yıla göre %4,46 artış gösterdi. 2020 yılında bir önceki yıla göre karpuz fiyatında %44,76, kavun fiyatında %34,66, hıyar (sofralık) fiyatında %9,05 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren ürün ise %7,78 ile soğan (kuru) oldu.

PORTAKALIN FİYATI %42,35 ARTTI

Geçtiğimiz yıl fındık fiyatında yıllık %32,35 artış oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, %42,35 ile portakal (Washington), %20,11 ile limon, %18,57 ile elma (starking) ve %15,85 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.