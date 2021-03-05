2020'de hangi ürün ne kadar zamlandı? TÜİK tek tek açıkladı
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2020'de hangi ürün ne kadar zamlandı? TÜİK tek tek açıkladı

05.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:23
2020'de hangi ürün ne kadar zamlandı? TÜİK tek tek açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ait bitkisel ürün fiyatlarının değişim oranlarını paylaştı. Buna göre, geçtiğimiz yıl kırmızı mercimeğin fiyatı %44,31, karpuzun fiyatı %44,76, portakalın fiyatı ise %42,35 artış gösterdi.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatı yıllık %23,64 artış gösterdi. 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, %44,31 ile mercimek (kırmızı), %27 ile fasulye (kuru), %25,72 ile çeltik ve %19,34 ile arpa (diğer) oldu. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre patates (diğer) %34,85 ile azalış gösterdi.

KARPUZUN FİYATI %44,76 ARTTI

Sebzelerden domates (sofralık) fiyatı bir önceki yıla göre %4,46 artış gösterdi. 2020 yılında bir önceki yıla göre karpuz fiyatında %44,76, kavun fiyatında %34,66, hıyar (sofralık) fiyatında %9,05 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren ürün ise %7,78 ile soğan (kuru) oldu.

PORTAKALIN FİYATI %42,35 ARTTI

Geçtiğimiz yıl fındık fiyatında yıllık %32,35 artış oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, %42,35 ile portakal (Washington), %20,11 ile limon, %18,57 ile elma (starking) ve %15,85 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.

2020'de hangi ürün ne kadar zamlandı? TÜİK tek tek açıkladı
Haber Yorumları (2)
GEÇMİŞE MAZİ: Siz bugüne bakın. 2020 değil bir ay önceki fiyatları arıyoruz
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ERHAN: Millet aç
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500
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