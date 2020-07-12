2020 BMW M4 Test Edilirken Görüntülendi! 2020 BMW M4, pistte test edilirken kameralara yakalandı. Yeni BMW 4 Serisi'nin coupe ve performanslı modeli olacak olan BMW M4, kamuflaj ile birlikte test esnasında görüntülendi.

2020 BMW M4, pistte test edilirken kameralara yakalandı. Yeni BMW 4 Serisi'nin coupe ve performanslı modeli olacak olan BMW M4, kamuflaj ile birlikte test esnasında görüntülendi. Henüz çalışmaları tamamlanmayan 2020 BMW M4, kamuflaj ile birlikte Nürburgring'de turladı.

Ön ızgara tasarımı ile gündeme gelen yeni BMW M4, tasarımını tamamıyla gizleyerek, pistlerin tozunu alıyor. Önünde kocaman ızgarası ile gelen BMW M4, Nürburgring'de casus kameralara yakandı. Videoyu izlediğimizda yeni M4'ün tatlı egzoz sesi terapi gibi geliyor.

2020 BMW M4 test görüntüleri yayınladı

Ancak videoda aracın virajlarda epey zorlandığını görüyoruz. Aslında önden herhangi bir kaymaya mahal vermeyen M4, gücü dolayısıyla arkadan kaymaya epey elverişli. 500HP güce sahip B56 sıralı altı motorundan gücünü alan M4, AWD teknolojisini kullansa da, yanlamaya olanak sağlıyor. Zaten bir BMW'den de bu beklenirdi. Bakalım BMW M4 ne zaman tanıtılacak.

Kaynak: Tamindir