2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Moldova: 0 - Türkiye: 4 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor.

10.09.2019 23:42
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Moldova: 0 - Türkiye: 4 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. Mücadele millilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2


63. dakikada Dorukhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'u dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.


73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç'ün sert vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.


79. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Hakan'ın sert vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Cenk kafa ile ağlara gönderdi. 0-3


88. dakikada çalımlarla birlikte ceza yayı gerisine kadar gelen Yusuf Yazıcı, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-4


Stat: Zimbru


Hakemler: Davide Massa xx, Filippo Meli xx, Alberto Tegoni xx


Moldova: Koşelev xx, Graur xx, Mudrac xx, Efros xx, Reabciuk xx, Cebotaru xx, Turcan xx, Ionita xx (Ghecev dk. 81 ?), Suvorov xx (Rozgoniuc dk. 75 x), Ginsari xx (Cemirtan dk. 68 x), Sandu xx


Yedekler: Celeadnic, V. Macrichii, Ambros, Zagaevschii, Cojocaru


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Kaan Ayhan xx, Umut Meraş xx, Ozan Tufan xx, Dorukhan Toköz xxx (Abdulkadir Parmak dk. 87 ?), İrfan Kahveci xx (Yusuf Yazıcı dk. 80 xx), Kenan Karaman xxx (Hakan Çalhanoğlu dk. 70 xx), Deniz Türüç xxx, Cenk Tosun xxx


Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazim Sangare, Emre Kılınç


Teknik Direktör: Semen Altman


Goller: Cenk Tosun (dk. 37 ve 79), Deniz Türüç (dk. 57), Yusuf Yazıcı (dk. 88) (Türkiye) - KİŞİNEV

Kaynak: İHA
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