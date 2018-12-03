2019 yılında dünyanın en büyük sıkıntısı borçlar!

The Economist'te yayınlanan 2019'da Dünya yazısında, Trump'ın politikaları, Fed'in faiz artışları, Çin ekonomisinin yavaşlaması dünya ekonomisini bekleyen riskler olarak görülüyor. Dünya ekonomisinin başındaki en büyük dert olarak ise küresel GSYH'nin yüzde 271'ine ulaşan 'borçları' gösteriyor.