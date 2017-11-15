2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 73 - Polonya: 53

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 73-53 farklı bir skorla yenerek grupta ikide iki yaptı.



Mücadeleye Ayşe Cora, Olcay Çakır, Bahar Çağlar, Tuğçe Canitez, Hollingsworth beşiyle başlayan milliler, ilk 4 dakikayı 9-3 geride tamamladı. Mücadelede 7. dakikaya girilirken Polonya skoru 5-11 yaptı. İlk periyodu ay- yıldızlıların yaptığı basit top kayıplarıyla Polonya 9-16 önde tamamladı. 14. dakika oynanırken millilerin Pelin'in elinden bulduğu üçlük ve hemen ardından Cansu'dan gelen 2 sayılık basketle farkı 1 sayıya indirdi ve Polonya mola aldı. (18-19) Mola dönüşü Olcay'dan gelen 3 sayılık basketle milliler mücadelede ilk defa öne geçti. (21-19) Mücadelede 16. dakika oynanırken ay-yıldızlılarda Tilbe'den gelen 3 sayılık basket, farkı 5 sayıya çıkardı. (26-21) Mücadelenin ilk yarısında milliler 5 sayılık farkı koruyarak devreyi 35-30 önde kapattı. Üçüncü periyotun ilk bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Ayşe Cora'nın 2 sayılık basketi ve Tuğçe Canitez'in 3 sayılık basketiyle 23. dakikada ay-yıldızlılar farkı çift hanelere çıkardı. (44-33) Mücadelede 25. dakika oynanırken Polonya boyalı alanda bulduğu bir sayı ve hemen ardından Pawlak'ın elinden bulduğu 3 sayı ile farkı 7'ye indirdi. (44-37) Oyunun temposunu iyi ayarlayan milliler, hücumları da iyi değerlendirerek etkili oldu. Hollingsworth'un ve Olcay'ın hücumdaki etkili oyunuyla son 10 dakikalık bölüme 56-42 üstün giren ay-yıldızlılar, 35. dakika sonunda da durumu 66-49'a getirerek farkı 17 sayıya çıkardı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleden 73-53 galip ayrıldı.



Salon: Ankara



Hakemler: Ventsislav Velikov xx, Kfır Mualem xx, Evgeny Vetrov xx



Türkiye: Pelin Derya Bilgiç x 3, Ayşe Cora xx 7, Olcay Çakır Turgut xxx 11, Bahar Çağlar xx 5, Tuğçe Canitez xxx 10, Hollingsworth xxx 14, Tilbe Şenyürek x 5, Cansu Köksal xxx 14, Elif Emirtekin, Merve Aydın x 4, İlayda Güner x, Esra Ural Topuz x



Polonya: Stankiewicz x 2, Zietara x 6, Zurowska x 2, Makurat x, Adamowicz x, Skobel x, Kaczmarczyk xx 8, Gajda xx 9, Pobozy x 1, Pawlak xxx 12, Szajtauer x 2, Misiek xx 11



1. Periyot: 9-16 (Polanya lehine)



Devre: 35-30 (Türkiye lehine)



3. Periyot: 56-42 (Türkiye lehine) - ANKARA