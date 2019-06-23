Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda ikinci gün sona erdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, milli sporcular bugün atıcılık, bisiklet, boks, judo, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele etti.

Atıcılıkta milli sporcular trap elemelerinin birinci turunda mücadele etti. Yavuz İlnam ve Nedim Tolga Tuncer 71'er puanla 9. ve 10. sıraları paylaşırken, Safiye Sarıtürk 63 puanla 15. oldu. Sporcular yarın ikinci turda yarışacak.

Boksta 60 kiloda Hakan Doğan, 69 kiloda Nejat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler ve 81 kiloda Bayram Malkan rakiplerini yenerek tur atladı.

Judoda 48 kiloda Gülkader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 60 kiloda Bekir Özlü, 66 kiloda Sinan Sandal ilk turda, 60 kiloda Mihraç Akkuş son 32 turunda elendi.

Masa tenisinde ise milli sporcu Özge Yılmaz tek kadınlar ikinci turunda İtalyan rakibi Debora Vivarelli'yi 4-1 yenerek 3. tura yükseldi.

Yeşim Bostan çeyrek finale çıktı

Makaralı yayda Yeşim Bostan, çeyrek finale yükseldi. Yeşim Bostan, 26 Haziran'da yapılacak çeyrek finalde Alman Janine Meissner ile karşılaşacak.

Okçuluk Klasik Yay Kadın Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı Büyük Britanya'ya 6-0 yenilerek oyunlara veda etti.

Samboda ise 57 kiloda Emre Çelik, bronz madalya maçında Ukraynalı Uladzislau Burdz'a 6-0 yenildi.

Yol bisikletinde de milli sporcu Keziban Koyun, yarışı tamamlayamadı.

Kaynak: AA