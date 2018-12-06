2018'in En Çok Kazanan Müzisyenleri Açıklandı, Zirvede 118 Milyon Dolar ile U2 Var
Amerikan finans dergisi Forbes yılın en çok kazanan müzisyenlerini açıklarken listenin başında yıllık 118 milyon Amerikan doları kazanan İrlanda kökenli U2 grubu var ...İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/06/201...
Amerikan finans dergisi Forbes yılın en çok kazanan müzisyenlerini açıklarken listenin başında yıllık 118 milyon Amerikan doları kazanan İrlanda kökenli U2 grubu var …
İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/06/201...