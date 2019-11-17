2018 Doğan Ersöz Ödülü’nü Karsan aldı

17.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:48

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (BUSİAD) marka etkinliklerinden olan ve bu yıl 25.'si verilen BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. "2018 Doğan Ersöz Ödülü'nü Karsan AŞ adına CEO Okan Baş aldı.