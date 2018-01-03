2017 İhracat Rakamları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 2017 ihracat rakamlarının cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci seviyesi olmasının yanı sıra zamanında alınan etkin ekonomik tedbirlerin, hız kesmeyen yatırımların ve istihdam hamlelerinin ne kadar isabetli olduğunu göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu belirtti.



Koçer, yazılı açıklamasında, 2017 ihracatının önceki yıla göre, yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolar olduğunu kaydetti.



Bu sonucun Türkiye ekonomisinin duraklayacağını "öngörenlere" verilen en güzel cevap olduğunu belirten Koçer, "Bu rakamlar, cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci seviyesi olmasının yanı sıra zamanında alınan etkin ekonomik tedbirlerin, hız kesmeyen yatırımların ve istihdam hamlelerinin ne kadar isabetli olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir." ifadesini kullandı.



Sene boyunca Türkiye'nin pek çok başarıya, rekora imza attığını kaydeden Koçer, "Ülkemiz, 2017 üçüncü çeyreğinde 11,1 büyüdü. G 20 ülkeleri arasında çift haneli büyüyen tek ülke oldu. Dünya Bankası, IMF ve OECD, Türkiye'nin tahmini büyüme hızını revize etmek zorunda kaldı. Bölgesel ve küresel gelişmelere rağmen 2017 yılı için hedeflenen 153 milyar ve OVP'de yer alan 156,5 milyarlık ihracat hedefi bir rekorla aşılmış oldu. Bu başarılarla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bu başarıda payı bulunan tüm ihracatçıları kutlayan Nejat Koçer, şunları ifade etti:



"Türkiye, hain siyasi ve ekonomik darbe teşebbüslerine, uluslararası finans merkezlerince yürütülen ekonomik baskılara, siyasal algı operasyonlarına, suni krizlere boyun eğmedi, eğmeyecek. İhraç ettiğimiz ürünlerin teknolojiye dayalı, tasarım, marka ve inovasyon gücüne sahip, katma değerli ürünler olmasına gayret etmeliyiz. Rusyayla ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin ortadan kalkmasıyla, körfez ülkeleriyle Katar arasında ortaya çıkan durum gibi bölgesel gelişmelerin etkisiyle ve serbest ticaret anlaşmalarının geliştirilmesiyle Türkiye'nin ihracat artışı ve büyüme serüveni sürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde devam eden istihdam seferberliği, hükümetimizin yatırım teşvikleri ve ihracat destekleriyle ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin, girişimci ve yatırımcılarımızın gayretiyle 2018'in dünyanın yükselen ekonomisi Türkiye'nin yılı olacağına ve ihracatta 170 milyar dolar seviyesine çıkacağımıza yürekten inanıyorum."