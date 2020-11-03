2016 yılında İsveç Milli Takımı'na veda eden Ibrahimovic, geri dönüş sinyali verdi

EURO 2016'dan sonra İsveç Milli Takımı'na veda eden yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, "Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu" diyerek 4 yıl sonra milli takıma dönebileceğini belirtti.