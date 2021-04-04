2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: "Taş değil kurşun!"

Fenerbahçe 4 Nisan 2015'te takımı taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıyla ilgili dün akşam, "Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır" açıklaması yapmıştı. Bu sabah, "2191 gün oldu failleri bulunamadı" videosu gelmişti. Saat 12'de ise "Taş değil kurşun" paylaşımı geldi.

4 Nisan 2015'te Rizespor'u 5-1 yendikten sonra Trabzonspor havalimanına giden otobüsü silahları saldırıya uğrayan Fenerbahçe, bu olayın unutulmaması ve faillerin bulunması için mücadelesini sürdürüyor. Saldırıda otobüsün şoför tarafındaki camı kırılırken, sürücü Ufuk Kıran başından yaralanmıştı. Soğukkanlı davranan şoför, aracın aşağı uçmasını engellemiş ve facianın da önüne geçmişti.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI OLDU

Sürmene İlçe Cumhuriyet Savcılığı da şüpheli veya şüpheliler hakkında, 'adam öldürmeye teşebbüs, olası kast ile birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlattı. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen N.S. ve E.A., Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde iki gün süren çapraz sorgularının ardından 8 Nisan'da Sürmene Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılıkta da ifadeleri alınan ve suçlamaları reddeden iki şahıs, Sürmene Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 8 Nisan akşamı, 'somut delillere dayalı, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı ve özgürlük hakkının daha önemli olduğu' gerekçesi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe dün gece saatlerinde, "Unutmadık, unutmayacak, unutturmayacağız! Aydınlanmayangün" başlığıyla bir açıklama paylaştı. Sabahında ise "2191 gün oldu, failleri bulunamadı" paylaşımı yapıldı. Saat 12'de ise "Taş değil kurşun!" şeklinde bir hatırlatma yapıldı.

AV TÜFEĞİ BULUNDU

Olay yerinde 5 nisan sabahında yaklaşık 200 polisin katıldığı geniş çaplı arama-tarama çalışmasında, otomatik av tüfeği bulundu. Silahın ateşlendiği yer kriminal uzmanlar tarafından tespit edilmişti.