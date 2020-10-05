200 milyon dolarlık mega yat Kekova'da
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200 milyon dolarlık mega yat Kekova'da

05.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:27
200 milyon dolarlık mega yat Kekova'da

DÜNYANIN en lüks ve pahalı yatlarından biri olduğu belirtilen, büyüklüğüyle de ilgi çeken, 97 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı 'Faith' adlı yat, Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova'ya gelerek demir attı.

DÜNYANIN en lüks ve pahalı yatlarından biri olduğu belirtilen, büyüklüğüyle de ilgi çeken, 97 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı 'Faith' adlı yat, Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova'ya gelerek demir attı. Özel bir firmaya ait, yaklaşık 200 milyon dolarlık yattaki yabancı müşteriler, bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Demre'ye bağlı dünyaca ünlü Kekova'ya gelen ve dünyanın sayılı mega yatlarından biri olarak gösterilen 200 milyon dolarlık 'Faith', ilgi odağı oldu. Ege koylarını dolaştıktan sonra Kekova'ya gelen yat, iki gündür burada demirli halde duruyor. Yattaki müşterilerin zaman zaman denizde ve yatın havuzunda yüzdüğü görüldü. Yata bağlı olan küçük teknelerle gezintiye çıkan müşterilerin, yine iki küçük yatla mürettebat tarafından korunduğu, bölgedeki diğer yatların, kendilerine yaklaşmaması için de uyarıldığı görüldü.

97 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı yatın, yabancı müşterileri gezdirdiği biliniyor. Bölgede yanaşacağı iskele olmayan yat, büyüklüğüyle de dikkati çekiyor. Yatın 9 misafir kabini ve 32 mürettebatı bulunuyor. Yatta, yan duvarları ve tabanı camdan bir yüzme havuzu bulunuyor.

Kaş'tan her gün Kekova'ya tur düzenleyen Ergun Dündar, "Bu yıl ikinci kez dünyaca ünlü mega yatlardan biri Kekova ve Kaş'a geldi. Bu tür yatların bölgeye gelmesi Türkiye ve Kekova açısından çok önemli. Türk denizlerinin güvenli olduğunun bir göstergesi" dedi.


200 milyon dolarlık mega yat Kekova'da
200 milyon dolarlık mega yat Kekova'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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