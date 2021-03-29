200 kişilik işe 52 bin başvuru yapıldı, 45 bini üniversite mezunu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

200 kişilik işe 52 bin başvuru yapıldı, 45 bini üniversite mezunu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi
200 kişilik işe 52 bin başvuru yapıldı, 45 bini üniversite mezunu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde görevlendirmek için 200 işçi alımı için verdiği ilana 45 bini üniversite mezunu toplam 52 bin kişi başvurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde görevlendirmek için 200 eleman alımı için ilan verdi. İşe alınacak olan 200 eleman için şu ana kadar 52 bin kişinin başvurduğu bildirildi. Başvuranların 45 binin de üniversite mezunu olduğu açıklandı.

"ÜNİVERSİTE MEZUNLARINI HANGİ İŞE VERECEĞİZ?"

Başvuruların devam etmesi nedeniyle bu sayının daha da artması beklenirken Adana Büyükşehir Belediye BaşkanıZeydan Karalar, "200 eleman alacağız, şu ana kadar 52 bin kişi başvurdu. Bunların yüzde 90'ını da üniversite mezunları oluşturuyor. Şimdi bu üniversite mezunlarına hangi işi vereceğiz? Bir kere uzmanlık alanları farklı. Mesela kadın, erkek sosyal bilimler mezunu başvuruyor. Onu park bahçelerde mi görevlendireceğiz, ağır vasıta şoförü olarak mı?" ifadelerini kullandı.

200 kişilik işe 52 bin başvuru yapıldı, 45 bini üniversite mezunu

"BUNUN ALTINDA EZİLİYORUZ"

Açıklamasının devamında "Belediyeler olarak bunun altında eziliyoruz" diyen Karalar, şöyle devam etti: "Bu kadar çok üniversite kurulursa ve ona göre iş alanı yaratılmaz ise ülkenin geleceği nokta bu olur. Gençler ne yapsın, çaresiz. Biz de mümkün olduğunca el uzatmaya çalışıyoruz ama bir noktadan sonra tıkanıyor."

İlgili Haberler

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 29 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 29 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 26 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 26 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (3)
ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN: harbiden hayat zor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GERÇEKLER: Üniversite çok, ama iş yok !
Cevap Yaz Yayından Kaldır
POQQO: işsizlik yok dağılın . . . elektronik mühendisiyim. bilgisayarcıda çalışıyorum sıkıntı yok D:
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çin Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 200 kişilik işe 52 bin başvuru yapıldı, 45 bini üniversite mezunu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:05:15. #1.14#
title