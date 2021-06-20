20 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
20 Haziran 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Gecesi
02:00 İspanya - Polonya
03:40 Kupa Gecesi
05:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler
06:20 Takvim Yaprakları
06:25 UEFA Euro 2020 Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Macaristan - Fransa
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Portekiz - Almanya
12:40 UEFA Euro 2020 Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Spor Kitaplığı
14:00 Kupa Günlüğü
16:00 Kupa Günlüğü
18:55 İtalya - Galler
21:00 Kupa Gecesi
Kaynak: InterSinema.com