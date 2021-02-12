2'nci Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu
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2'nci Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu

12.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:18
2'nci Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 'İletişim', 'Tarih' ve 'Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı' başlıkları altında üç ana dalda verilen Demirkent Ödülleri töreninin ikincisi, M. Nezih Demirkent'in vefatının 20'nci yılında 11 Şubat Perşembe günü İş Sanat'ta gerçekleştirildi.

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 'İletişim', 'Tarih' ve 'Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı' başlıkları altında üç ana dalda verilen Demirkent Ödülleri töreninin ikincisi, M. Nezih Demirkent'in vefatının 20'nci yılında 11 Şubat Perşembe günü İş Sanat'ta gerçekleştirildi.

Dünya Gazetesi kurucusu M. Nezih Demirkent ile eşi Prof. Dr. Işın Demirkent'in ilkelerini yaşatmak amacıyla Dünya Eko AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent önderliğinde kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ekonomi, tarih ve eğitim alanlarında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi kız öğrencilere destek olmayı hedefliyor.

Türkiye'nin alanında uzman ve saygın seçici kurulunun değerlendirmelerine sunularak ödüle layık görülen program ve eserler, törende sahipleri ile buluştu. Sunumu deneyimli spiker Duygu Kaya yaparken, organizasyon Kösem Medya Prodüksiyon ve Ekonomi Gazetecileri Derneği desteği ile düzenlendi.

M. Nezih Demirkent ve Prof. Dr. Işın Demirkent söyleşisi Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Didem Demirkent ile Başkan Yardımcısı Burcu Kösem, tören öncesinde M. Nezih Demirkent ve Prof. Dr. Işın Demirkent ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan söyleşide Didem Demirkent, M. Nezih Demirkent ile Prof. Dr. Işın Demirkent'in bilinmeyen yönlerini anlattı.

3 KATEGORİDE, 11 ÖDÜL VERİLDİ

İletişim, tarih ve sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı olmak üzere 3 ana dalda toplam 11 ödül sahipleri ile buluştu.

ÖDÜL ALAN KURUM VE KİŞİLER ŞÖYLE:

İletişim ödülleri;

Yazılı Medya: Sözcü gazetesi

Dizi Ödülü; TRT 1 Masumlar Apartmanı, 

Güncel Program Ödülü; FOX TV, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, 

Belgesel Ödülü; NTV Mehmet Gürs Ruhun Duysun, 

Haber Programı Ödülü; Selçuk Tepeli ile FOX ana haber

Yarışma Programı Ödülü; TEVE 2 Ali İhsan Varol ile Kelime Oyunu

İşitsel Medya: Açık Radyo

Dijital Medya (Sosyal Medya): Youtube, Armağan Çağlayan Gör Beni

Tarih Ödülü; Dr Evren Küçük, Savaşta Diplomasi

Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülleri; (Görsel Medya) Kanal D Hayat Tamircisi, Hasan Kızıl

(Yazılı Medya) Ece Kumkale Hassas Anne kitabı

 


2'nci Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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