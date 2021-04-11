2 milyonluk doğum hediyesi
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2 milyonluk doğum hediyesi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
2 milyonluk doğum hediyesi

5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, "Kızınız Lalin size mi, yoksa babası Kenan İmirzalıoğlu'na mı daha çok benziyor?" sorusuna ne yanıt verdi? Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'a doğum hediyesi olarak 2 milyon TL'ye araba mı aldı?

Geçen ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu ile Etiler'de görüntülendi. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Kobal, güzelliğiyle göz doldurdu. Son olarak bir dijital platform için çekilen "Hükümsüzler" isimli dizide başrol oynayan Burçin Terzioğlu, projenin devamının çekileceğini açıkladı. Sinem Kobal zamanının büyük bir kısmını 5,5 aylık olan bebeği Lalin'e ayırdığını söyledi. Kobal kızı Lalin'in babası Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok, kendisine benzediğini anlattı.

Ünlü oyuncu bebeği için bakıcı tutmadığını ifade etti. Sinem Kobal setlere dönmeyi şimdilik düşünmediğini belirtti. Ünlü oyuncu "Lalin'le ilgili reklam teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt vermek istemedi. Öte yandan Sinem Kobal 2 milyon TL değerindeki 2021 model yeni arabasıyla dikkat çekti. Kobal'a "Araba eşinizden doğum hediyesi mi?" diye soruldu.

Kaynak: Snob Magazin

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