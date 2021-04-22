Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler
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Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler

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Mağdur ettiği yaklaşık 400 bin kişinin 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in daha önce yaptığı bir dijital söyleşisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Özer ses getiren videoda "Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şans olduğunu düşünüyorum. Hem genç popülasyonumuz hem de yenilikleri seven yapımız var. Bu yenilikleri çok rahat benimsiyoruz" ifadelerini kullanmış.

Yaklaşık 2 milyar dolar kripto parayla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, geçmiş dönemde katıldığı bir online söyleşide söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Özer'in o yayında yaptığı açıklama şöyle:

"Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şans olduğunu düşünüyorum. Hem genç popülasyonumuz hem de yenilikleri seven yapımız var. Bu yenilikleri çok rahat benimsiyoruz. Kripto paraya yatırım yapan kullanıcıların çoğu da kısa vadeli gelir elde etme ümidiyle yatırım yapıyor. Bunlar güzel ümitler ve karşılık da buldu mu şimdiye kadar? Tabii ki buldu. Doğru yatırımı doğru zamanda yapanlar karşılığını aldılar. Ama tabi tahmin edersiniz; bir işte kazanç ihtimali ne kadar büyükse, risk de o kadar büyüktür."

"SAĞLAM VURGUN YAPACAK" DEMİŞTİ

Türkiye'de 391 bin kişinin işlem yaptığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Platformu büyütmek için Aralık 2020'de ünlü isimlerin katıldığı bir reklam kampanyası yapan Thodex'le ilgili o tarihte yapılan "Favorim Thodex, bu kadar ismi topladığına göre sağlam vurgun yapacak" yorumu ise dikkat çekti.

2 milyar dolarla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu 'Türkiye'de hizmet veriyor olmamız şans' diye konuşmuş

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Türkiye'de işlem sağlayan kripto para borsalarından Thodex'te günlerdir işlem yapılamamasının ardından platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. 391 bin kişinin işlem yaptığı dev vurgunla ilgili suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, işleri büyütmek için çekiliş yapmış ve ünlü isimleri reklam yüzü olarak kullanmıştı. Çok sayıda ünlü isim kripto para vurgunun merkezi olan Thodex için objektif karşısına geçmişti.

Aralık 2020'de yapılan ve bir çok sosyal medya platformundan yayınlanan reklam için yapılan bir yorum ise dikkat çekti. "Ünlü isimler, Thodex tanıtımı için kırmızı elbiselerle poz verdi. Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı'nın katıldğı çekimlerde favoriniz hangisi oldu?" paylaşımına yorum yapan "heykel kafası" adlı sosyal medya kullanıcısı "Favorim Thodex, bu kadar ismi topladığına göre sağlam vurgun yapacak" yorumunda bulundu.

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Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler
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