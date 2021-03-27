2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!

Çaykur Rizespor mücadelesinde hakaretten dolayı PFDK'ya sevk edilen ve 2'şer maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'a yönelik hakaret değil, sinkaflı küfürler ettiği ortaya çıktı. Aldığı cezaya 'adalet' isyanı eden Fatih Terim, bu küfürlerin ortalığa dökülmesiyle spor kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Fatih Terim, Rizespor maçından sonra hakaretten dolayı PFDK'ya sevk edilmiş, yardımcı antrenörü Ümit Davala ile birlikte 2 maçlık ceza, ve 13'er bin lira para cezası almıştı. Hakaret ettiği gerekçesiyle önce 3 maç ceza alan deneyimli hocanın cezasında 1 maç indirime gidildi. Bu süreçte Terim, Sosyal medyada profil fotoğrafına adalet terazisi koyarak, verilen cezaların adil olmadığına vurgu yaptı. Yayıncı kuruluşun görüntülerinde Terim tribüne doğru hareket ederek, Çaykur Rizespor Sportif Direktöre yönelmiş ve hakaret ettiği anlaşılmıştı. Ancak Hürriyet yazarı Tahir Kum'un haberine göre Terim'in söylemleri hakaretin çok ötesinde, sinkaflı küfürler içeriyor.

YİNE O TEMSİLCİ RAPORUNA GÖRE...

Kum'un haberinde şu ifadeler yer alıyor: Sahadan tribünde yer alan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü'ne yönelik, "Senin ....a k......Erkeksen aşağı gel a.... k......" şeklinde edilen hakaret ve küfürlerden dolayı. Yine kullanılan "S.... p..." sözünün 'atlandığı' o temsilci raporuna göre. Hani o Karagümrük maçı sonrası hakem raporuna göre 'cibilliyetsiz' olan, temsilci raporuna göre ise 'ciddiyetsiz' olan Terim'e ait bu ifadeyle ilgili ortaya çıkan çelişki konusunda 'itibar ettiğimiz temsilci raporuna' göre. Ama bugün o rapora sığınan kişi, PFDK'ya verdiği savunmada; "Bu söz 'kendi sahamızda deplasmanda gibiyiz a..... k......' diye söylenmiş bir sözdür" diyerek "O temsilci raporuna itibar edilmemeli" diyor. Nereden nereye!

TERAZİDE NEYİ TARTACAĞIZ!

Ve akşamına o kişi Twitter profiline adalet terazisi koyarak milleti adaletli olmaya davet ediyor. Ama ne için, kim için, onu bilmiyoruz. Orada neyi tartacağız bilmiyoruz. Evet bugün TFF yargı organlarının elinde Fatih Terim'in o profil resminde yer alan o adalet terazisi olsaydı eğer; hocanın, ne o Karagümrük maçı sonrası aldığı ceza, ne de bugün Rizespor maçı sonrası aldığı ceza bu kadar 'cücük' kalmazdı.

ALDIĞI CEZA 2 MAÇLA FALAN KALMAZDI

Mesela, "Cibilliyetsiz (ciddiyetsiz!), ahlaksız, terbiyesiz, maçın içine ettin, sen ne biçim hakemsin ulan..." gibi sözlerinin karşılığı öyle 1 maçlık ceza filan olmazdı. Mesela bu ifadeler 'sportmenliğe aykırı ifade' olarak değil 'hakaret' olarak değerlendirilirdi. Mesela hocanın aynı sezon için de aynı ihlali ikinci defa gerçekleştirmesinden dolayı talimatın 11. maddesinde yer alan 'tekerrür' sebebiyle, aldığı ceza böyle 2 maçta filan kalmazdı.

SERGEN YALÇIN ÖRNEĞİ

Mesela yine TFF'nin elinde o teraziden olsaydı, 2. Terim olma yolunda büyük hızla ilerleyen Sergen Yalçın'ın "Hakem rakibi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı" sözü yanında kâr kalmazdı. Bugün profiline o adaletin simgesi olan teraziyi koyarak adalet isteyen, önce neyin adaletsiz olduğunu açıklamalıdır. "Şu lafı kullandım diye bana 2 maç cezası verdiler, bu adalet mi şimdi?" demelidir. O terazi kefesine, o kullandığı raporlarda yer alan sözlerini koymalıdır ki toplum olarak bir tartalım.''