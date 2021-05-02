2. Lig: Sakaryaspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
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2. Lig: Sakaryaspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 2

2. Lig: Sakaryaspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Sakaryaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Sakaryaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mehmet Güngör xx, Sezgin Altun xx, Mehmet Şengül xx, Mikail Cihangir

Sakaryaspor: Alişan Şeker xx, Caner Koca xx, Berk İsmail Ünsal xxx, Hasan Bilal xx (Devrim Taşkaya dk. 66 x), Fatih Tultak xx (Arif Kocaman dk. 75 x), Oğuzhan Kayar xxx (Alim Can Menteşe dk. 66 x), Mehmet Boztepe xx (Abdulaziz Solmaz dk. 73 x), Hakan Aslantaş xx, Özkan Taştemur xx, Çağrı Ortakaya xx (Nuri Fatih Aydın dk. 73 x), Berkay Can Değirmencioğlu xx

Etimesgut Belediyespor: Furkan Taş xx, Hüseyin Öztürk x, Eyüpcan Delibalta xx, Çağlayan Menderes xx, Emre Gündoğdu xx (Yasin Görkem Arslan dk. 64 x), Şahin Fıstıkcı xx, Alim Harlak xx (Hasan Ahmet Sarı dk. 64 x), Volkan Geyik x (Caner Yılmaz dk. 46 x), Ahmet Sun xx (Halik Köçer dk. 70 x), Mehmet Zahit Çınar xx, Erdi Zengin xx (Yusuf Yıldırım dk. 54 x)

Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 12 ve 40), Hasan Bilal (dk. 59 ve 62) (Sakaryaspor), Ahmet Sun (dk. 37), Halil Köçer (dk. 83 pen.) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı Kartlar: Erdi Zengin, Yasin Görkem Arslan (Etimesgut Belediyespor), Berkay Can Değirmencioğlu, Arif Kocaman (Sakaryaspor) - SAKARYA

2. Lig: Sakaryaspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
2. Lig: Sakaryaspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
2. Lig: Sakaryaspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
2. Lig: Sakaryaspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
2. Lig: Sakaryaspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
2. Lig: Sakaryaspor: 4 Etimesgut Belediyespor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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