2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 Kırşehir Belediyespor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 38. haftasında sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.