2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Kırklarelispor: 3

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Kırklarelispor'a 3-1 mağlup oldu.