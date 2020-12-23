2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Sakaryaspor: 4
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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Sakaryaspor: 4

23.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:05
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Sakaryaspor: 4

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 16. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 4-0 mağlup oldu.

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 16. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Levent Buğra Vartemel xx, Mehmet Vargün xx, Berkay Salman xx

Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Arda Belen xx, Sezer xx, Emre Eser xx (Doğukan dk. 61 x), Cihan xx, Ömer Çelik x, Furkan Can x (Berk dk. 34 xx), Melih xx, Furkan Övün xx (Tevfik dk. 62 x (Ömer Faruk Yılmaz dk. 83 ?), Ömer Faruk xx, Ömer Çelik xx (Uğurcan Yasin dk. 61 x),

Sakaryaspor: Oğuz xxx, Canberk xxx, Muhammet Reis xxx (Hasan dk. 84 ?), Abdulaziz xxx (Kaan dk. 84 ?), Devrim xx (Mehmet dk. 59 xx), Ali xxx (Berk İsmail dk. 68 xx), Azad xx, Çağrı xxx (Caner dk. 60 xx), Alpay Koçaklı xxx, Berkay xxx, Ümit Yasin xx,

Goller: Abdulaziz (dk. 7), Ali (dk. 38), Muhammet (dk. 43), Berk İsmail (dk. 90+4 pen.) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Arda (Karabükspor), Muhammet Reis, Ümit, Azad, Alpay (Sakaryaspor) - KARABÜK

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Sakaryaspor: 4
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Sakaryaspor: 4
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Sakaryaspor: 4
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Sakaryaspor: 4
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Sakaryaspor: 4
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Sakaryaspor: 4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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