2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Çorum FK: 0
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2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Çorum FK: 0

2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Çorum FK: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Hüseyin Görberk Arslan xx, Barış Sun xx, İbrahim Ethem Potuk xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Özgür Ortaç xx, Muammer Efe xx, Tuğay Adamcıl xx, Sercan Kaya xx, Tekin Adar xx (Osman Can Kömürcü dk. 90 ?), Baran Basut xx (İlke Tankul dk. 72 xx), Burak Değirmen xx, Raif Gündoğdu xx, Can Sıkılmaz xx, Yunus Şimşek xx

Çorum FK: Erdi Yokuşlu xx, Kerem Çağatay xx, Cengiz Ötkün xx, Ömer Bozan xx (Hüseyincan Sözüdoğru dk. 83 ?), Oktay Balcı xx (Kürşat Altunkaya dk. 66 xx), Muhammet Fettahoğlu xx, Abdulhamit Yıldız xx, Nafican Yardımcı xx, Eren Tokat xx (Mete Yıldız dk. 24 xx) (Mert Aktaş dk. 83 ?), Murat Türkan xx, Sinan Kurumuş xx

Gol: Tuğay Adamcıl (dk. 76) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Yunus Şimşek, İlke Tankul (Gümüşhanespor), Muhammet Fettahoğlu (Çorum FK) - GÜMÜŞHANE

2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Çorum FK: 0
2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Çorum FK: 0
2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Çorum FK: 0
2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Çorum FK: 0
2. Lig: Gümüşhanespor: 1 Çorum FK: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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