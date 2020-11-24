2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi

Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Denizlispor evinde 2. Lig ekibi Turgutluspor'a evinde 2-1 mağlup olarak elendi. Böylece Turgutluspor, büyük bir sürprize imza atmış oldu.