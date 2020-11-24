2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi
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2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi

24.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:22

Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Denizlispor evinde 2. Lig ekibi Turgutluspor'a evinde 2-1 mağlup olarak elendi. Böylece Turgutluspor, büyük bir sürprize imza atmış oldu.

Türkiye Kupası 4. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. 2. Lig ekibi Turgutluspor deplasmanda Denizlispor'u yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller 8. dakikada Muhammet Beşir ile 69. dakikada Sinan Özkara'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 53. dakikada Hadi Sacko attı.

Bu sonuçla Denizlispor kupadan elenirken, Turgutluspor adını bir üst tura yazdırdı.

2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi
Haber Yorumları (4)
SİZİ VARYA: Oh ne güzel olmuşya. İnş kümede düşerler
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İSTANBUL: Darısı fenerin başına
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MARQIUS: Şaşıracak bir şey yok. Fenerde zamanında 1. değil 2. lig takımı Pendik''e elenmişti. İsteyince oluyor demekki.
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