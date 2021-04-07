2. Lig: Çorum FK: 2 Hekimoğlu FK: 3
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2. Lig: Çorum FK: 2 Hekimoğlu FK: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Lig: Çorum FK: 2 Hekimoğlu FK: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, evinde ağırladığı Hekimoğlu FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, evinde ağırladığı Hekimoğlu FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Stat: Şehir Stadı

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Ufuk Uğurlu xx, Ozan Bekar xx

Çorum FK: Hasan Hüseyin x, Kerem x (Oktay Balcı dk. 46 xx), Umut x, Cengiz x, Ömer x, Muhammet xx (Mete dk. 87 ?), Eren x (Abdulhamit dk. 65 xx), Ertuğrul x, Tarık x (Mikail dk. 46 x), Murat x, Sinan x

Hekimoğlu FK: Abdulaziz xx, Uğur xx, Samet xx, Mücahit Can xx (Batuhan dk. 67 x), Serkan xx (Mehmet dk. 83 ?), Burhan xx (Berkay Sefa dk. 74 x), Halil İbrahim xxx (Musa Caner dk. 74 xxx), Ali xx, Yasin xx, Bahadır xx, Oğuz xx

Goller: Muhammet (dk. 59), Abdulhamit (90+1) (Çorum FK), Halil İbrahim (dk. 16), Ertuğrul (dk. 45+3 k.k.), Musa Caner (dk. 89) (Hekimoğlu FK)

Kırmızı kart: Mikail (dk. 63) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Ertuğrul (Çorum FK), Mücahit, Samet (Hekimoğlu FK) - ÇORUM

2. Lig: Çorum FK: 2 Hekimoğlu FK: 3
2. Lig: Çorum FK: 2 Hekimoğlu FK: 3
2. Lig: Çorum FK: 2 Hekimoğlu FK: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:06:29. #1.15#
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