2. Lig: 24Erzincanspor 0 Çorum Belediyespor: 1

2. Lig Beyaz Grup 31. hafta karşılaşmasında 24Erzincanspor kendi evinde Çorum Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
2. Lig Beyaz Grup 31. hafta karşılaşmasında 24Erzincanspor kendi evinde Çorum Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Müstakil Atletizm Pisti Sahası
Hakemler: Tarık Güldal xx, Mehmet Saldıraner xx, Mehmet Ali Çetin xx
24Erzincanspor: Murat x, Abdullah xx, Yunus Emre x, Niyazi Batuhan xx, Muhammed Samed xx, Uğurcan x (dk.84 Abdulcebrail), Mustafa Ethem xx, Hakan x (dk. 76 Ozan), Mümin x (dk. 86 Mehmet), Rıdvan xx, Sefa x
Çorum Belediyespor: Hasan xxx, Umut xx, Cengiz xx (dk. 90 Mete), Muhammet xxx, Abdulhamit xxx, Mikail xx (dk. 74 Oktay), Ertuğrul xx, Tarık xx, Murat xx, Hüseyin xx (dk. 66 Kerem), Sinan xxx
Goller: Sinan Kurumuş (dk. 79) (Çorum Belediyespor)
Sarı Kartlar: Sefa (24Erzincanspor), Hüseyin (Çorum Belediyespor) - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı