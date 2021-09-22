2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı.
KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı.
İzmit Belediyesi tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında salon kapasitesinin yarısı kadar seyirciye açık olarak gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.
Müsabakada Bursa temsilcisi, rakibini 72-69 yendi. Günün ikinci maçında ise Galatasaray, Beşiktaş'ı 80-72 mağlup etti.
Turnuva cuma günü sona erecek.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri