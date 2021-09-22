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2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı.

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı.

İzmit Belediyesi tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında salon kapasitesinin yarısı kadar seyirciye açık olarak gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.

Müsabakada Bursa temsilcisi, rakibini 72-69 yendi. Günün ikinci maçında ise Galatasaray, Beşiktaş'ı 80-72 mağlup etti.

Turnuva cuma günü sona erecek.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri
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