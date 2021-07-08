2 gündür binlerce müşterisi mağdur olan Akbank'ta tüm kanallar yeniden hizmete açıldı

Çöken sistem nedeniyle 2 gündür binlerce müşterisi mağdur olan Akbank'ta internet ve mobilin devreye girmesiyle birlikte tüm kanallar yeniden hizmete açıldı. Gece saatlerinde resmi Akbank Twitter hesabından yapılan açıklamada, kanalların titizlikle yakından izlenmeye devam edildiği ifade edilirken, "Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz" denildi.

Akbank'ta 2 gündür yaşanan sistem sorunu binlerce müşteriyi mağdur ederken, sosyal medyada başlayan tepkiler de çığ gibi büyüdü. Bankadan yapılan açıklamada sorunun anabilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edilirken, siber saldırı iddiaları da yalanlanmıştı.

"KANALLARIMIZI YAKINDA İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Saat 05.00 itibarıyla Akbank Twitter hesabından yapılan açıklamada tüm kanalların yeniden hizmete açıldığı ifade edildi. Açıklama şu şekilde; "Akbank İnternet ve Akbank Mobil'in de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı. Kanallarımızı titizlikle yakından izlemeye devam ediyoruz. Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz. Müşterilerimiz mağduriyetlerinin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşabilirler."

DİĞER BANKA ATM'LERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERDE ALINAN KOMİSYON İADE EDİLECEK

Akbank, internet sitesine giren müşterilerine yönelik de bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 veya 07.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından 08.07.2021 tarihine ötelenecektir.

Kredi taksit tarihi 06/07/2021 - 07/07/2021 olan bireysel kredilerde ödeme yapılamaması sebebiyle ilgili günler için işleyen gecikme faizi iade edilecektir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 - 07.07.2021 olan ticari krediler için ilgili günlerde faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart ile yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir.

BİNLERCE MÜŞTERİ MAĞDUR OLDU

Binlerce müşterisi bulunan banka, yazılım güncellemesinin ardından "teknik sorun" yaşamış ve çok sayıda kişi 2 gündür herhangi bir işlem yapamadığı için büyük mağduriyet yaşamıştı.