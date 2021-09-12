2 gol 1 asist yapan Haaland'dan, Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı

Leverkusen'e karşı biri penaltıdan 2 gol atan ve 1 asist yapan Norveçli gol makimesi Erling Haaland, maça damga vurdu.

ÜÇ KEZ GERİ DÜŞTÜLER

Dortmund, Leverkusen'e karşı bu karşılaşmada tam 3 kez geri düştü. Ama Haaland'ın liderliğiyle 3 puanı almayı başardılar.

"HABİBİ"

Dortmund kulübü, Haaland'ın gökyüzüne ellerini kaldırdığı fotoğrafı 'Alhamdulillah Habibi' notuyla paylaştı. Haaland da bu fotoğrafı 'Alhamdulilah' ve kalp emojisiyle alıntı yaptı.

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