2 Bin Dolar Bozdurana Bir Gece Konaklama Bedava

Eğirdir Kaymakamlığı tarafından yenilerek hizmete açılan Barla Otel, ülke çapında devam eden döviz bozdurma kampanyasına destek vererek, dolar veya euro bozduran vatandaşlar için ücretsiz tatil imkanı sunmaya başladı.

Eğirdir Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Barla Otel, Türk Lirası'na destek olmak amacıyla başlattığı kampanyayla vatandaşların Halk Bank, Vakıf Bank veya Ziraat Bankalarının herhangi birinden yapacakları bin 500 euro veya 2 bin dolar döviz bozdurma işlemlerinde 1 kişilik, bir gece ücretsiz kahvaltılı konaklama fırsatı sunuyor. Kaymakamlık, vatandaşların yapacakları işlemin dekontunu yanlarında getirip, ücretsiz tatil fırsatından istedikleri zaman yararlanabilecekleri belirtti. - ISPARTA