Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi SPK, borsada aracı kurum olan A1 Capital'ün sahibi Murat Güler ve şirketlerine işlem yasağı getirdi. Yapılan incelemede piyasa manipülasyonu yaptığı tespit edilen Güler Yatırım Holding ve İCG Finansal Danışmanlık şirketleri 6 ay süreyle işlem yapamayacak. Söz konusu şirketler 2 aylık süreçte yüzde 2750'ye varan değer kazanmıştı.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Borsa İstanbul'da hisse-alım satım işlemi için aracı kurum olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Güler ve şirketlerine piyasa manipülasyonu nedeniyle işlem yasağı getirdi. Güler ve Güler'in şirketleri olan İCG Finansal Danışmanlık ve Güler Yatırım Holding, 6 ay süreyle işlem yapamayacak.

KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPTI

SPK tarafından dün yayımlanan 18 Mart - 3 Haziran döneminde Güler Yatırım Holding'in gerçekleştirdiği işlemlerin SPK Kanunu'na aykırı olduğu tespit edildi. 18 Mart tarihinde 1,37 lira seviyesinde bulunan şirketin hisseleri Mayıs ayında 24 liranın üzerine çıkarak yüzde 1800'lere yakın değer kazandı. Daha sonra sert düşüş yaşayan hisseler dün 7,35 lira seviyesine kadar gerilerken yatırımcıları şoke etti. Olağan dışı fiyat hareketlenmesinin ardından SPK tarafından yapılan incelemelerde piyasa manipülasyonu yapıldığı tespit edildi. Bugün 6,62 liraya kadar gerileyen Güler Yatırım Holging'in hisseleri SPK'nın aldığı karar sonrası tekrar yükselişe geçerek saat 11.10 itibarıyla 8.08 lira seviyesinde bulunuyor.

2 AYDA YÜZDE 2750 YÜKSELDİ

Benzer durum, Güler'in hissedarı olduğu RTA Laboratuvarları A.Ş hisselerinde de yaşandı. 11 Mart tarihinde 1,91 lira seviyesinde bulunan RTA hisseleri 14 Mayıs tarihinde 52,6 liraya kadar yükselerek SPK'nın radarına girdi. 2 ay sürede yüzde 2750 yükseldikten sonra sert düşüş yaşan hisse üzerine yapılan incelemede usulsüzlük tespit edildi. Bunun üzerine Murat Güler ve şirketlerine 6 ay işlem yasağı getirildi.

SPK'nın Murat Güler ve şirketlerine yönelik verdiği kararlar şöyle: