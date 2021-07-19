2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı
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2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı

2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ayak Tenisi Turnuvası gerçekleştirilen final karşılaşmasıyla sona erdi.

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ayak Tenisi Turnuvası gerçekleştirilen final karşılaşmasıyla sona erdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen müsabakada dereceye giren takımlar, kupa ve ödüllerini aldı. Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşlarımızla buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ayak tenisi turnuvaları renkli ve güzel görüntülere sahne oldu. Program, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve birim müdürleri katıldı.

Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Yardımcısı Özgür Algın ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gökhan Ercan, birinci takım oyuncuların, 2 bin TL'lik ödül ve kupa, ikinci takım oyuncuların bin 500 TL ve kupa, üçüncülüğü elde eden takım oyuncularına ise bin TL'lik ödül ile kupalarını takdim etti.

2. Ayak Tenisi Turnuvası, final programı hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı
2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı
2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı
2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı - Haberler Spor
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